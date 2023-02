Milano, 13 feb. (LaPresse) – Alessio D’Amato del centrosinistra tra il 30-34; Francesco Rocca per il centrodestra tra il 50,5% e il 54,5%. È quanto emerge dai dati forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai negli exit poll sul voto delle Regionali in Lazio che si è chiuso alle ore 15.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata