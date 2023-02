Roma, 13 feb. (LaPresse) – “Ringrazio gli elettori e le elettrici per il consenso che ci hanno dato, non è stato abbastanza per la vittoria ma è stato comunque superiore alle ultime regionali. Zingaretti vinse con il 32,9% e ora le proiezioni ci danno più alti: l’ultima volta è stato sufficiente per la vittoria, oggi no”. Così Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla guida della Regione Lazio, commentando i risultati elettorali. “Abbiamo perso con un risultato che la volta scorsa ci ha consentito di vincere. Con la stessa percentuale, se venissero confermate le proiezioni che ci davano al 35%, l’altra volta abbiamo vinto”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata