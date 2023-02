Bruxelles, 13 feb. (LaPresse) – “Non siamo ancora fuori pericolo. I prezzi dell’energia rimangono ben al di sopra dei livelli osservati negli ultimi anni e potrebbero rimanere volatili, mentre nei prossimi mesi potrebbero riemergere carenze di approvvigionamento. Per questo intendiamo mettere in atto uno strumento di acquisto congiunto entro la fine di questo trimestre, per supportare il riempimento degli stoccaggi di gas in vista della prossima stagione di riempimento”. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo.

