Madrid (Spagna), 12 feb. (LaPresse) – Secondo gli exit poll la Cdu è in netto vantaggio su Spd e Verdi alle elezioni per la Camera dei rappresentanti di Berlino. Per la prima volta dal 1999, l’Spd, del cancelliere Olaf Scholz, perderà il suo status di gruppo parlamentare più forte nel parlamento berlinese, sottolinea la stampa tedesca. Secondo l’emittente Ard la Cdu, con Kai Wegner, avrebbe incassato il 27,5% dei voti, mentre i socialdemocratici della sindaca uscente Franziska Giffey sarebbero al 18,5%. I Verdi con la candidata Bettina Jarasch sono dati alla pari con l’Spd al 18,5%.

