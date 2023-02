Washington (Usa), 10 feb. (LaPresse) – Gli agenti dell’Fbi che hanno perquisito l’abitazione in Indiana dell’ex vice presidente Mike Pence hanno trovato un altro documento classificato. La perquisizione è stata condotta in collaborazione con lo staff di Pence, dopo che il legale dell’ex vice presidente, circa tre settimane fa, aveva informato gli archivi nazionali del ritrovamento di circa una decina di documenti classificati. Il documento ritrovato oggi non era stato rilevato nella precedente ricerca. Pence non era presente durante la perquisizione.

