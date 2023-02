Bruxelles, 10 feb. (LaPresse) – “I rapporti con il presidente francese…delle volte lavoriamo insieme, delle volte siamo meno d’accordo, ma sono rapporti politici. Mi pare che vengano raccontati come se stessimo alle medie, come se fosse un problema personale”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario rispondendo a una domanda sulle tensioni con il presidente francese, Emmanuel Macron.

