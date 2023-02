Bruxelles, 10 feb. (LaPresse) – “Confesso che trovo alcune letture italiane un po’ provinciali. Il tema non è ‘gelo’, ‘problemi’, il tema secondo me è che l’Italia è una nazione abbastanza centrale in Europa da dover dire quando su qualcosa non è d’accordo rispetto al passato in cui per noi era sufficiente stare in una foto e questo bastava a descrivere la nostra centralità”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario rispondendo a una domanda sulle tensioni con il presidente francese, Emmanuel Macron.

