Bruxelles, 10 feb. (LaPresse) – “Sul tema economico, la discussione sulla competitività del nostro sistema produttivo, delle nostre aziende, è strategica e molto importante, che anche l’Italia ha caldeggiato ritenendo che le crisi che abbiamo fronteggiato in questi anni necessitano di una discussione strategica sulle priorità che l’Ue deve darsi. Entra nella discussione ad esempio la questione delle catene di approvvigionamento. Io ritengo che la vicenda ucraina con l’energia, e prima ancora la crisi pandemica, ci abbiano insegnato come l’Europa per recuperare una piena sovranità debba anche porsi il problema delle catene di approvvigionamento strategico perché se non si controllano si rimane in balia degli eventi. Questa è una discussione molto presente oggi nel Consiglio e credo che sia particolarmente importante”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata