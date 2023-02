Roma, 10 feb. (LaPresse) – “Nei giorni scorsi ho avuto diverse telefonate con i miei omologhi, anche quelli che potevano sembrare più distanti, e alla fine siamo riusciti a costruire un equilibrio e un documento che secondo me rappresenta una grande vittoria per l’Italia”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario. “Sono estremamente soddisfatta del protagonismo dell’Italia nella lunga giornata di ieri – aggiunge – del protagonismo dell’Italia nei giorni che hanno anticipato questa discussione. Ringrazio gli sherpa che hanno lavorato affinché si arrivasse a una sintesi, però poi la differenza la fa la capacità politica che si ha, sia di costruire delle relazioni, di riuscire a dialogare con tutti, di avere anche la consapevolezza necessaria per difendere i propri interessi e cercare una convergenza con gli interessi degli altri. E’ quindi davvero un’ottima giornata”.

