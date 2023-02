Bruxelles, 10 feb. (LaPresse) – “All’interno della dinamica del Consiglio europeo sulla vicenda ucraina c’è ovviamente nelle conclusioni la conferma del pieno sostegno alla causa” di Kiev, “alla sovranità e libertà del popolo ucraino, e quindi è stato ribadito a 360 gradi non solo la compattezza dell’Europa da questo punto di vista ma anche il fatto che l’Ue intende rimanare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e con tutti gli strumenti che saranno necessari. E ieri al presidente Zelensky, con il quale ho parlato, abbiamo ribadito questa nostra piena disponibilità”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata