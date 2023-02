Roma, 10 feb. (LaPresse) – “Arianna mi ha chiamato lo scorso fine settimana e ci siamo sentiti diverse volte. Ci tengo a dirlo: non è assolutamente in discussione che Arianna Fontana non continui a gareggiare per l’Italia e penso che questa sia una bella notizia”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della presentazione del Volley-Scuola 2023. “Non dico che sia stata male interpretata, ma non ha avuto la precisione di raccontare il suo stato d’animo dovuto ad alcune considerazioni fatte in alcuni momenti della sua carriera – ha aggiunto – Ne ho parlato anche con Gios, se ci sono delle questioni aperte vanno circostanziate. Poi chi deve giudicare farà le sue valutazioni. Ma alla fine di queste telefonate la mia fiducia in Arianna è al 100% immutata”.

