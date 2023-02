Milano, 10 Feb. (LaPresse) – Revocati gli arresti domiciliari, torna libera la commercialista milanese Monica Rossana Bellini coinvolta nello scandalo ‘Qatargate’ e per la quale il Belgio chiede la consegna all’Italia. Lo ha deciso la Corte di Appello di Milano dove ieri si è celebrata una nuova udienza (con rinvio al 9 marzo) proprio sui motivi per cui Bruxelles avrebbe voluto prendere in consegna la professionista, raggiunta da un mandato di arresto europeo. Lo fanno sapere a LaPresse le sue legali Franca De Candia e Liliana Crescimanna. Rimane la sola misura cautelare del divieto di espatrio all’estero seppure con la possibilità di ottenere singole revoche su richiesta.

