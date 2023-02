Napoli, 10 feb. (LaPresse) – L’eurodeputato napoletano Andrea Cozzolino è stato arrestato. Il mandato è stato notificato dalla guardia di finanza nella clinica nella quale è ricoverato. Da quanto apprende LaPresse il parlamentare europeo era in clinica per alcuni problemi di salute. Il mandato d’arresto è stato emesso dalla procura belga nell’ambito dell’inchiesta Qatargate, a seguito della revoca dell’immunità come deciso qualche giorno dall’Europarlamento.

