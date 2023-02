Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Abbiamo ricevuto il mandato d’arresto per il mio assistito, Andrea Cozzolino che sto raggiungendo” in una clinica privata di Napoli, tra Mergellina e Posillipo. Lo ha detto a LaPresse l’avvocato Dezio Ferraro contattato telefonicamente. “A breve ne sapremo sicuramente di più”. Secondo quanto si apprende, la Guardia di Finanza si starebbe dirigendo verso la clinica per consegnare il dispositivo all’euro deputato.

