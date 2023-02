Milano, 10 feb. (LaPresse) – Un messaggio “indossato come una pelliccia al fine di innalzare il già vertiginoso status di qualcuno”. Non si tratta di una “banale e volgare rivendicazione di una mia opera, ma di una dichiarazione di indipendenza dall’industria del marketing”. È quanto fa sapere lo street artist bolognese ‘cicatrici.nere’ autore del messaggio ‘Pensati Libera’ a cui si sarebbe ispirata Dior e il collettivo artistico di Claire Fontaine per disegnare l’abito ‘manifesto’ indossato da Chiara Ferragni la prima sera del Festival di Sanremo. L’artista, che ha chiesto di rimanere anonimo, si è affidato all’avvocato Carmina Pascale del Foro di Arezzo per replicare alle polemiche montate nelle ore e nei giorni successivi alla serata inaugurale del festival della canzone italiana.

