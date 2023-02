Roma, 10 feb. (LaPresse) РNel pacco sospetto trovato in via Fiume nei pressi del Teatro Ariston a Sanremo, secondo quanto apprende LaPresse, sono state ritrovate cartucce, una miccia e polvere pirica, tutto materiale potenzialmente esplosivo ma che non poteva esplodere perchè privo di innesco.

