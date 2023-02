Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Il processo deve vedere l’avvocato come terzo protagonista, fa parte di una triade che costituisce unità della giurisdizione. La vostra onorata professione è necessaria proprio per attuare l’unità di questa giurisdizione: quando porremo il problema della separazione delle carriere che, come sapete, fa parte del nostro programma, speriamo di poterlo trattare con animo pacato da tutte le parti, senza pregiudizi ideologici e senza nessun tipo di competitività con l’Accademia, la Magistratura e con voi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in un videomessaggio inviato agli avvocati penalisti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Unione della Camere Penali Italiane a Ferrara.

