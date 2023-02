Milano, 10 feb. (LaPresse) – Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve calo al 1,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 9 febbraio) a fronte dell’1,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 2 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 9 febbraio) a fronte del 5,8%% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 2 febbraio). È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Iss.

