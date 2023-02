Catania, 10 feb. (LaPresse) – Tossicodipendenti che per pochi euro o qualche dose di droga, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare più volte, per procurare a soggetti “no vax” la certificazione “green pass”. Per una delle “cavie”, è stata accertata la somministrazione di 3 dosi di vaccino in meno di un mese, a grave rischio per la propria salute. È quanto emerso dall’operazione ‘9×21’, dei carabinieri del Comando provinciale di Catania che hanno eseguito una ordinanza emessa dal gip del tribunale etneo, nei confronti di 17 indagati, di cui 9 destinatari di misura cautelare.

