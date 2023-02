Roma, 10 feb. (LaPresse) – “Da parte italiana confidiamo che questi Paesi”, dove sono tanti i casi del genere, “facciano tutti quanti il loro dovere e che permettano alla nostra giustizia di procedere”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando – a margine del convegno Medor Leonardo Foundation, oggi alla Luiss a Roma – del caso di Saman Abbas e della mancata estradizione in Italia da parte del Pakistan del padre, Shabbar Abbas, accusato nel nostro Paese dell’omicidio della figlia, in concorso con la madre, lo zio e due cugini. “Lo stesso discorso vale per Regeni”,ha aggiuntoTajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata