Milano, 10 feb. (LaPresse) – Alfredo Cospito è in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022, è passato “da kg 115 a kg 70,500″ e nell’ultima relazione sanitaria estesa il 7 febbraio 2023″ viene definito ‘sveglio, lucido, orientato, condizioni generali attualmente discrete, stabili, giunge in ambulatorio deambulando autonomamente’. Ne consegue che si è in presenza non già di una persona affetta da· una patologia cronica invalidante ma di un soggetto sano e lucido che si sta volontariamente procurando uno stato dì salute precario per finalità ideologiche”. È quanto si legge nel provvedimento con cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rigettato l’istanza della difesa di Alfredo Cospito sulla sua permanenza al regime di 41 bis in cui si sottolinea che perservera “nella sua condotta nonostante i reiterati inviti da parte dell’autorità sanitaria a desistere dal mantenere tale condotta autolesionistica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata