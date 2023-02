Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Conoscendo Alfredo Cospito, non credo che faremo appello a Mattarella. Allo stesso modo non ci rivolgere a Papa Francesco. Il mio assistito è un anarchico individualista. In ogni caso, la questione non è risolvibile con una richiesta di grazia e comunque nessuno la concederebbe”. Lo ha detto Flavio Rossi Albertini, legale difensore di Alfredo Cospito, anarchico al 41 bis e in sciopero della fame dallo scorso mese di ottobre contro il regime di carcere duro cui è sottoposto Rossi Albertini ha confermato che presenteranno ricorso, “ma sarà probabilmente spuntato”.

