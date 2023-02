Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Per quello che ha sempre dichiarato, non accetterebbe una sospensione o un provvedimento temporaneo, anche i domiciliari per poi avere la prospettiva di ritornare al 41 bis”. Così l’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale di Alfredo Cospito, rispondendo a una domanda in conferenza stampa alla Camera, precisando che come avvocato avrebbe anche potuto rivolgersi alla Cedu, ma “non sarebbe una soluzione. È una decisione sua”.

