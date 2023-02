Milano, 10 feb. (LaPresse) – Il ministero della Giustizia ha inviato il 6 febbraio al comitato nazionale di bioetica – con una nota a firma del Capo di Gabinetto – un quesito relativo alle disposizioni anticipate di trattamento, qualora arrivino da un detenuto che in modo volontario abbia deciso di porsi in una condizione di rischio per la salute e che indichi il rifiuto o la rinuncia ad interventi sanitari anche salvavita. È quanto si apprende da fonti di via Arenula.

