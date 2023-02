New York (Usa), 10 feb. (LaPresse) – “Se chiederò un aiuto per estradare Bolsonaro in Brasile? Non lo so, non ne parlerò al presidente Biden, dipenderà dai tribunali. Un giorno dovrà tornare in Brasile e affrontare tutte le cause legali contro di lui”. Lo ha detto il presidente brasiliano Lula in un’intervista venerdì prima del suo incontro con Biden alla Casa Bianca. Bolsonaro deve affrontare “quasi 12 cause legali contro di lui in Brasile, altri casi arriveranno”, ha dichiarato Lula, aggiungendo di credere che il suo ex rivale sarà “condannato in qualche tribunale internazionale a causa dell’epidemia di Covid, perché metà delle persone morto in Brasile durante il Covid era responsabilità del governo federale”. Lula ha poi definito Bolsonaro un “fedele imitatore di Trump”.

