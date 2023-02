Washington (Usa), 9 feb. (LaPresse) – La Camera dei rappresentanti ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione di condanna per la Cina per il pallone spia che ha sorvolato il territorio degli Stati Uniti, prima di essere abbattuto al largo delle coste della South Carolina. La misura, presentata dal presidente della commissione Esteri, il repubblicano Michael McCaul, ha ottenuto tutti i voti dei deputati repubblicani e di quelli democratici, in una dimostrazione di ampio consenso bipartisan riguardo all’atteggiamento da tenere nei confronti di Pechino.

