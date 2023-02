Francoforte (Germania), 9 feb. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Bruxelles per l’incontro con i rappresentati del vertice Ue e per parlare al Parlamento europeo. Zelensky è stato accolto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Benvenuto a Bruxelles, caro presidente Zelensky, il cuore della famiglia europea, a cui appartiene l’Ucraina. Sosterremo l’Ucraina in ogni fase del cammino verso la nostra Unione”, ha scritto von der Leyen su Twitter.

