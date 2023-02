Francoforte (Germania), 9 feb. (LaPresse) – “Ringrazio tutti in Europa per il sostegno all’Ucraina in questa battaglia storica”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “Ci stiamo difendendo dalla forza più antieuropea nel mondo moderno. Vi ringrazio perché stiamo difendendo un ideale tutti insieme. Dobbiamo tutti quanti batterci contro la mancanza di rispetto”, ha detto ancora Zelensky, secondo cui il Cremlino “vuole distruggere i valori europei”.

