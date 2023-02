Francoforte (Germania), 9 feb. (LaPresse) – “Grazie per aver accolto i nostri profughi nei vostri Paesi e per non aver ceduto alla disinformazione russa. Grazie per la fornitura vitale di armi munizioni, carburante ed attrezzature per l’energia. Senza di voi non ce l’avremmo fatta”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. Zelensky ha poi lodato la difesa “indefessa” del “modello europeo” da parte della presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola.

