Milano, 9 feb. (LaPresse) – La visione del ministro italiano della Difesa Guido Crosetto si basa “su scenari apocalittici costruiti sulla demonizzazione della Russia”. Con queste parole in un’intervista a Ria Novosti, l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov ha commentato le parole di Crosetto, secondo cui l’arrivo di carri armati russi a Kiev e vicino ai confini dell’Europa darebbe il via a una Terza guerra mondiale. “In generale non credo che valga la pena di parlare di Terza guerra mondiale al ministro della Guerra del Paese che ha avuto un ruolo di primo piano nello scoppio della Seconda guerra mondiale”, ha aggiunto Razov.

