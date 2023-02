Bruxelles, 9 feb. (LaPresse) – “Ora, gli Stati devono considerare, rapidamente, come passo successivo, fornire sistemi a lungo raggio e i jet necessari per proteggere la libertà che troppi hanno dato per scontata”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla plenaria straordinaria a Bruxelles con il presidente Volodymyr Zelensky.

