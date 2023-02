Milano, 9 feb. (LaPresse) – Il nuovo affaire Francia? “Io credo che ci sia in circolazione ancora un po’ un residuo di complesso di superiorità, o meglio, di primo della classe o il voler essere galletto a tutti i costi” da parte di Emmanuel Macron. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, al Tg4. “Se un indizio non crea una prova, il secondo indizio, l’invito fatto da Macron e indirizzato solo a Zelensky e al cancelliere tedesco, fatto il giorno prima di un Consiglio europeo, è un segno di non rispetto nei confronti degli altri capi di Stato e di governo dell’Unione europea”, ha aggiunto.

