Roma, 9 feb. (LaPresse) – Il bilancio delle vittime del sisma in Siria e Turchia supera quota 20mila morti. Lo riferisce Sky News. I decessi ufficiali in Turchia sono 17.134 quelli in Siria 3.317. Il totale accertato è di 20.451 morti.

