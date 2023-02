Milano, 9 feb. (LaPresse) – “A Macron suggerirei di vigilare e di mantenere la parola data, faccio accenno per quel che mi riguarda alla Tav Torino-Lione. Mi sembra che in Francia stiano ritardando un po’ troppo. Non vorrei che fosse l’Italia ad essere in pari una volta tanto e a essere in ritardo o inadempiente fosse qualcun altro. Con la fatica che abbiamo fatto ad andare in avanti con i lavori, che adesso in Francia qualcuno ci stia ripensando o stia rallentando, sarebbe inaccettabile”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radio.

