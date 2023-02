Sanremo, 9 feb. (LaPresse) – “Oggi è una giornata particolare, sentire tutti questi numeri fa un certo effetto. Onestamente non avrei mai immaginato, ovviamente uno fa un lavoro augurandosi che sia apprezzato, ma alla vigilia non avrei pensato a dati di ascolto così. È una vittoria di tutte le persone che salgono su quel palco e permettono a me e alla Rai di godere di questi numeri”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, commentando i dati di ascolto della seconda serata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata