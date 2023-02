Roma, 8 feb. (LaPresse) – Arriva in extremis un emendamento al decreto Milleproroghe per i lavoratori fragili della Pa, approvato all’unanimità dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio. Vengono stanziati 16 milioni di euro, per garantire la proroga al 30 giugno 2023 della norma che permette ai lavoratori fragili che non potrebbero andare in smart working perché svolgono funzioni essenziali di essere adibiti ad un’altra mansione mantenendo le retribuzioni e venendo sostituiti da altri lavoratori.

