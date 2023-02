Francoforte (Germania), 9 feb. (LaPresse) – “La ‘Fortezza Europa’ non è una soluzione. La migrazione è antica quanto l’umanità”. Lo ha detto Joseph Borrell, l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario. “Il problema non è tagliare la migrazione, ma gestirla. Per gestirla in modo umano, prima di tutto”, ha spiegato Borrell.

