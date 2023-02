Milano, 9 feb. (LaPresse) – Un’auto ha invertito il senso di marcia in autostrada, sulla A34, a Villesse, in provincia di Gorizia, e procedendo contro mano, si è scontrata con un altro veicolo che si stava dirigendo verso l’innesto della A4. Nell’impatto, uno dei due conducenti ha perso la vita, mentre l’altro automobilista è in gravi condizioni.

