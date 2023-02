Torino, 9 feb. (LaPresse) – In Cassa depositi e prestiti “siamo azionisti di minoranza e come tali siamo attenti all’operare della Cassa. Siamo contenti di come Cdp si è evoluta in questi anni. Le attività sia a livello nazionale sia territoriale sono state positive. Come Compagnia abbiamo un ottimo rapporto anche per i progetti territoriali. Dal nostro punto di vista c’è positività rispetto al management e alla situazione attuale”. Così il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, in conferenza stampa a seguito della presentazione delle linee strategiche per il 2023, previste dal Piano Strategico Pluriennale 2021-2024, a Torino, rispondendo a una domanda sul management di Cdp.

