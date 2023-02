Milano, 9 feb. (LaPresse) – “Ha fatto bene”. Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini sulla decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio di respingere l’istanza di revoca del 41 bis per l’anarchico Alfredo Cospito, un sciopero della fame da oltre cento giorni. Alla domanda se è favorevole all’alimentazione forzata. “Spero che non si arrivi a quello – ha aggiunto Salvini durante un punto stampa a Milano – perché ogni vita è sacra, anche di un detenuto e di un delinquente. Spero che non si arrivi a quello. Poi se si vuole fare una battaglia politica sull’ergastolo, sull’isolamento, sulle carceri italiane e sul 41 bis si faccia ma non sotto minaccia, ricatto o violenza. Gli auguro di vivere bene e a lungo, di riconoscere gli errori fatti e di disconoscere la lotta armata come strumento di lotta politica”.

