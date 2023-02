Milano, 9 feb. (LaPresse) – “Ibra sta meglio, l’autonomia è quasi nulla perchè si è allenato solo ieri e oggi. È un grande giocatore e un motivatore, domani starà con noi”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Torino. “Non ci sono rimpianti per non averlo inserito in lista Champions, perchè la sua autonomia è troppo limitata. Poi tra due-tre mesi le cose possono cambiare”, ha aggiunto.

