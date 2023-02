Milano, 9 feb. (LaPresse) – “Autonomia significa dare più responsabilità, poteri e quattrini alle Regioni. Se oggi si devono pagare treni e aerei per farsi curare in altre Regioni, vuol dire che questo sistema non funziona. L’autonomia premia chi spende meno e spende meglio, gli avversari dell’autonomia sono quelli che non sanno fare il loro mestiere. Se in Campania i trasporti non funzionano, se l’immondizia è in giro, se c’è caos, c’è evidentemente qualcuno che amministra male. C’è qualcuno che evidentemente non sa fare il suo mestiere”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Mattino Cinque su Canale 5.

