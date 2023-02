Washington (Usa), 8 feb. (LaPresse/AP) – “Dobbiamo finire il lavoro”. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, nel corso del discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso. “La storia dell’America è una storia di progresso e resilienza. Di andare sempre avanti e non arrendersi mai – ha aggiunto – siamo l’unico Paese che è uscito da ogni crisi più forte di quando ci siamo entrati. Questo è quello che stiamo facendo di nuovo”. Biden ha poi rivolto un appello ai Repubblicani. “Non c’è motivo per cui non possiamo lavorare insieme in questo nuovo Congresso – ha dichiarato – le persone ci hanno inviato un messaggio chiaro. Combattere per il gusto di combattere, il conflitto per il conflitto, non ci porta da nessuna parte. Questa è sempre stata la mia visione per il Paese: ripristinare l’anima della nazione, ricostruire la spina dorsale dell’America, la classe media, per unire il Paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata