Milano, 8 feb. (LaPresse) – “Continueremo a sostenere l’Ucraina per garantire una vittoria militare decisiva sul campo di battaglia quest’anno”. Lo ha affermato alla Camera dei Comuni il primo ministro britannico Rishi Sunak, come riporta Bbc. Sunak ha aggiunto che l’aggressione del presidente russo Vladimir Putin non reggerà ancora a lungo.

