Parigi (Francia), 8 feb. (LaPresse) – “Siamo al fianco dell’Ucraina, fermamente decisi ad accompagnarla verso la vittoria. Ciò che si sta svolgendo in Ucraina influisce sul futuro dell’Europa”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato a Parigi. “La Russia non può e non deve vincere. Chiediamo il ripristino dei diritti dell’Ucraina”, ha proseguito, elogiando “il coraggio e la lucidità” di Zelensky. “Ci saremo anche noi perché vengano puniti i crimini di guerra di cui si sono resi colpevoli i soldati russi”, ha detto ancora Macron.

