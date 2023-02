Roma, 8 feb. (LaPresse) – Riguardo alla situazione dei cittadini italiani che si trovavano nella zona del sisma fra Turchia e Siria “siamo alle notizie di ieri. Tranne l’imprenditore Angelo Zen sono stati tutti raggiunti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con ‘Agorà’ su Rai 3. “Stiamo lavorando con la Protezione civile italiana e siamo in contatto con quella turca ma la situazione nel Paese è difficile e resa ancora più complicata dal maltempo”. Tajani ha spiegato che vicino all’epicentro del terremoto gli italiani erano “poche decine” mentre nella zona “più ampia” erano circa 170 “almeno coloro che erano registrati sull’app del ministro degli Esteri”. Quanto a Zen “doveva contattare il suo socio turco il giorno successivo alla notte in cui è avvenuto il terremoto ma non si sono visti”.

