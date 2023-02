Roma, 8 feb. (LaPresse) – Sono 125 miliardi e 216 milioni i fondi ripartiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per il Fondo sanitario nazionale. Lo ha affermato in conferenza stampa il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo la riunione del Cipess, definendolo “un obiettivo importante, che il ministero ha raggiunto in tempi rapidi”.

