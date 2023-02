Roma, 8 feb. (LaPresse) – Sono critiche le condizioni di Arturo Luca Battisti, accoltellato all’addome a via Giolitti in zona Termini a Roma. L’uomo è stato operato d’urgenza al Policlinico Umberto I, dove è tuttora ricoverato. Nonostante le coltellate non abbiano lesionato gli organi interni non si può dichiarare ancora fuori pericolo. La prognosi resta riservata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata