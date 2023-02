Milano, 8 feb. (LaPresse) – È stato arrestato a Bali dalla polizia indonesiana il latitante ‘ndranghetista Antonio Strangio, legato alla ‘ndrina di San Luca (RC) e ricercato dagli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per produzione e traffico di droga nell’ambito dell’operazione ‘Eclissi 2’ condotta dal reparto investigativo dei carabinieri di Reggio Calabria. Era in fuga dal 2016, scappato in Australia dove era stato naturalizzato e in quanto cittadino della nazione oceanica non poteva essere estradato. La sera del 2 febbraio è stato fermato appena uscito dall’Australia presso il Bali Ngurah Rai International Airport di Bali con un’operazione che ha seguito di poche ore l’arresto in Francia a Sanit Etienne di un altro latitante da 17 anni, Edgardo Greco, noto come lo ‘chef della ‘ndrangheta’ condannato all’ergastolo per duplice omicidio.

