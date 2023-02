Wasington (Usa), 8 feb. (LaPresse/AP) – “Guardiamo in faccia la realtà. Alla crisi climatica non importa se il tuo Stato è rosso o blu (democratico e repubblicano, ndr). È una minaccia esistenziale. Abbiamo l’obbligo nei confronti dei nostri figli e nipoti di affrontarla. Sono orgoglioso di come l’America stia finalmente affrontando la sfida. Ma c’è molto altro da fare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata